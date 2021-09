Polizei Düren

POL-DN: Starkstromkabel entwendet

Düren (ots)

Mitten in der Dürener Innenstadt entwendeten noch Unbekannte eine größere Menge Starkstromkabel. Die Beamten der Polizeiwache Düren wurden am Montag, gegen 09:00 Uhr zum Annaplatz Ecke Höfchen gerufen. Hier hatte ein Mitarbeiter der Geschädigten Firma das Fehlen von etwa 100 Meter Starstromkabel festgestellt, welches an einem im Rahmen des Stadtfestes aufgestellten Stromverteilungskasten eingesteckt war. Die Diebe müssen das Kabel zwischen Sonntag, 19.09., 21:00 Uhr und Montagmorgen 08:30 Uhr, entwendet haben. Wer Hinweise zum Verbleib des Kabels oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 02421-9496425 bei der Polizei Düren zu melden.

