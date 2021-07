Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Vergebliche Aufbruchsversuche

Gernsbach (ots)

Zwei Zigarettenautomaten wurden offenbar im Laufe des Donnerstages in der Färbertorstraße Ziel eines Unbekannten. Im Zeitraum zwischen 1 Uhr morgens und dem Bemerken gegen 18:30 Uhr versuchte sich der Unbekannte im Aufhebeln der Geräte, was jedoch nicht gelang. Durch die Versuche entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

/rs

