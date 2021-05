Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Autos beschädigt

Unbekannte demolierten am Sonntag in Ulm mehrere Fahrzeuge.

Ulm (ots)

Gegen 3.30 Uhr meldete sich ein Zeuge bei der Polizei. Er fuhr mit seinem Opel in der Wagnerstraße. Unbekannte hatten sein Auto mit nicht näher bekannten Gegenständen beworfen. Die Polizei fahndete nach den Verursachern, die blieben jedoch unerkannt. An einem weiteren geparkten Auto entdeckte die Polizei einen abgetretenen Außenspiegel. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an der Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

