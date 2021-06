Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Rentnerin um Ersparnisse gebracht - Hinweise erbeten!

Friedberg (ots)

Wie die Polizei erst einige Tage später erfuhr, war es im Bad Vilbeler Erzweg bereits am Donnerstag vor zwei Wochen (27.5.21) zu einem Trickdiebstahl gekommen, in dessen Rahmen zwei Männer eine Seniorin um einen höheren Bargeldbetrag erleichterten. Die beiden Männer hatten an der Haustür geschellt und sich als Handwerker ausgegeben, die gekommen seien, um Entgelt für bereits durchgeführte Dienstleitungen in bar abzuholen.

Da sie erst wenige Tage zuvor tatsächlich Handwerkstätigkeiten hatte durchführen lassen, schöpfte die ältere Dame zunächst keinen Verdacht. Sie übergab den beiden einen dreistelligen Bargeldbetrag. Erst als sie am Dienstag letzter Woche (1.6.21) der Geschäftsführer der beauftragten Firma aufsuchte, um den Lohn abzuholen, fiel der Schwindel auf. Zudem musste die Geschädigte auch noch feststellen, dass eine Geldkassette mit einem höheren Bargeldbetrag fehlte, aus welcher sie die beiden Unbekannten entlohnt hatte. Daraufhin verständigte man die Polizei.

Einer der beiden falschen Handwerker soll etwa 20 Jahre alt und schmal gewesen sein, mitteleuropäisch ausgesehen- und deutsch ohne Akzent gesprochen haben. Der zweite Mann mitteleuropäischen Erscheinungsbildes im gleichen Alter sei breitschultrig gewesen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun und bittet um Hinweise möglicher Zeugen unter 06031/6010. Wem waren am Donnerstag, 27.5.21 die beiden unbekannten Männer im Bereich des Erzweges aufgefallen? Wer kann sonstige Hinweise auf deren Identität geben?

