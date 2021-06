Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Geschlagen und ausgeraubt? - Kripo sucht nach Zeugen

Friedberg (ots)

An seiner Arbeitsstelle in Bad Vilbel erschien am Dienstagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein 27-Jähriger mit Verletzungen im Gesicht und zerrissener Kleidung.

Zuvor war der Mann mit der Bahn aus Richtung Frankfurt gekommen und gegen 13.13 Uhr am Bad Vilbeler Nordbahnhof ausgestiegen, den er sodann in Richtung Quellenpark verließ.

Nach eigenem Bekunden war er dort von zwei Personen geschlagen worden, die ihm anschließend Bargeld und Zigaretten weggenommen haben sollen.

Aufgrund der Gesamtumstände hält die Friedberger Kripo derzeit auch einen bereits zuvor erfolgten Übergriff im Zug für möglich.

Die Ermittler bitten daher mögliche Zeugen, die am Dienstag (8.6.21) in der Bahn (S6) von Frankfurt Richtung Bad Vilbel oder anschließend am Nordbahnhof relevante Beobachtungen hatten machen können, sich telefonisch unter 06031/6010 zu melden.

Der Verletzte trug am Dienstagnachmittag ein schwarzes Hemd.

