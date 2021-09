Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer stürzt auf der L11

Nideggen (ots)

Am Sonntagnachmittag stürzte auf der L11 zwischen Wollersheim und Berg ein Motorradfahrer. Er musste stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Gegen 15:15 Uhr befuhr der 36-Jährige aus Vettweiß gemeinsam mit einem weiteren Kradfahrer die Landstraße in Richtung Berg. In einer Linkskurve verlor der Fahrer, so die Aussage des Augenzeugen, aus bisher nicht geklärtem Grund die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte in den rechts neben der Straße liegenden Graben.

Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten den Verunfallten vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort wurde der Mann stationär aufgenommen.

