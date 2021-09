Polizei Düren

POL-DN: Frauen belästigt und vorläufig festgenommen

Düren (ots)

Nachdem er zwei Frauen belästigt hatte, wurde ein 17-Jähriger am Samstagabend von der Polizei vorläufig festgenommen.

Bei der Leitstelle gingen am Samstag gegen 19:15 Uhr gleich zwei Anrufe wegen sexueller Belästigung am Ruruferradweg in Birkesdorf ein. Eine 14-Jährige war von einem jungen Mann angesprochen worden, der sie Kennenlernen wollte. Als sie ihm deutlich machte, dass sie daran kein Interesse hatte, packte er sie an den Oberarmen. Dadurch stürzte sie. Im Sturz habe der Mann sie dann gegen ihren Willen geküsst, gab die junge Frau gegenüber der Polizei an. Die 14-Jährige begann zu schreien und trat nach dem jungen Mann, worauf dieser die Flucht ergriff.

Eine 28-Jährige Frau, die ebenfalls auf dem Ruruferradweg spazieren ging, hatte die Polizei verständigt, nachdem ein junger Mann auf sie zugekommen war, ihr einen Pornofilm auf dem Handy zeigte und fragte, ob sie das nicht mit ihm machen wolle. Die Frau ging direkt weg, rief ihren Freund an, der sich in der Nähe befand, und verständigte die Polizei.

Als diese eintraf, hatte der Freund der 28-Jährigen den jungen Mann gestellt, der offenbar beide Frauen belästigt hatte. Es handelte sich um einen 17-Jährigen, der in Düren wohnt. Dieser bestätigte die Aussagen der Frauen weitgehend. Auf Grund von Wiederholungsgefahr nahm die Polizei den 17-Jährigen vorläufig fest.

