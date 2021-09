Polizei Düren

POL-DN: E-Bike-Fahrer und Motorradfahrer werden bei Zusammenstoß schwer verletzt

Hürtgenwald-Gey (ots)

Am Freitag, den 17.09.2021, ereignete sich kurz vor 17 Uhr auf der B 399, in Höhe der Ortschaft Hürtgenwald-Gey, ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Fahrradfahrer aus Kreuzau befuhr mit seinem E-Bike die K 31 aus Straß kommend in Richtung Gey. Als er die B 399 überqueren wollte, hielt er zunächst am dortigen Stoppschild an. Anschließend fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen Motorradfahrer aus Linnich, der die B 399 aus Richtung Großhau kommend befuhr. Beide Verkehrsteilnehmer waren so schwer verletzt, dass sie zur stationären Aufnahme ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Kreuzungsbereich wurde eine Stunde zur Unfallaufnahme komplett gesperrt.

