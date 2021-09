Polizei Düren

POL-DN: Zwei Unfälle mit Radfahrenden in Düren

Düren (ots)

Gestern Morgen wurde auf der Oberstraße ein 80-jähriger Radfahrer bei einem Unfall leicht verletzt. Am Nachmittag trug eine 41 Jahre alte Frau leichte Verletzungen nach einem Unfall auf der Josef-Schregel-Straße davon.

Gegen 08:10 Uhr kam es zu einem sogenannten Dooring-Unfall. Ein ziviles Fahrzeug der Polizei parkte auf dem Gehweg der Oberstraße, da die Beamten dort Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchführten. Um einen Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren, öffnete ein 58-jähriger Polizist die Fahrertür. Dabei achtete er nicht auf den Radfahrer, der den links gelegenen Radweg der Oberstraße in Richtung Friedrichstraße nutzte und sich von hinten näherte. Der 80-jährige Mann aus Düren pralle gegen die Autotür und stürzte. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Auf das Hinzurufen eines Rettungswagens verzichtete er.

An der Kreuzung Fritz-Erler-Straße/ Josef-Schregel-Straße kam es gestern um 17:30 Uhr beim Abbiegen zu einem Unfall zwischen einem Pkw-Fahrer und einer Radfahrerin. Der 20 Jahre alte Autofahrer aus Niederzier kam aus Richtung Eisenbahnstraße und wollte links in die Fritz-Erler-Straße abbiegen. Die Radfahrerin wollte die Fußgängerfurt der Josef-Schregel-Straße in Richtung Bahnhof überqueren. Beide hatten grün. Der 20-Jährige nahm die Radfahrerin nach eigenen Angaben zu spät wahr und es kam zur Kollision. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo ihre leichten Verletzungen ambulant behandelt wurden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell