POL-DN: Versuchter Einbruch: Stein durch Fensterscheibe geworfen

Düren (ots)

In der Nacht zu heute störte ein Bewohner einen Einbrecher bei der Tatausführung.

Um 03:45 Uhr wurde ein Mann, der über Nacht zu Besuch in einem Einfamilienhaus in der Nideggener Straße war, von einem Klirren geweckt. Als er in den Räumlichkeiten nachschaute, die in Richtung zum rückwärtigen Garten gelegen sind, stellte er fest, dass die Terrassentür mit einem Stein eingeworfen wurde. Dann erblickte er einen Mann, der durch den Garten flüchtete. Dieser kletterte über die Mauer und rannte über den Fußweg entlang des Mühlenteiches davon. Er trug einen dunklen Kaputenpullover und eine rote Hose. Entwendet wurde nichts. Zeugen werden gebeten, sich unter der 110 zu melden.

