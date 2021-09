Polizei Düren

POL-DN: Einbruch ohne Beute

Düren (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch wurde in einen Grillimbiss an der Arnoldsweilerstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet.

Am Mittwoch um 07:45 Uhr stellte der Inhaber eines Grillrestaurants in der Arnoldsweilerstraße fest, dass offenbar eingebrochen wurde. Die Spurenlage legt nahe, dass der oder die Täter die Eingangstür aufhebelten und so in das Objekt gelangten. Dort durchsuchten sie alle Räumlichkeiten und öffneten ein innenliegendes Fester, um in die Lagerräume zu gelangen. Offensichtlich versuchten sie auch, ein den Keller zu kommen, was allerdings misslang. Ersten Erkenntnissen nach, wurde nichts entwendet. Die Täter haben das Restaurant wahrscheinlich wieder durch den Eingang an der Arnoldsweilerstraße verlassen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstag, 23:15 Uhr, und Mittwoch, 07:45 Uhr.

Zeugen können sich mit Hinweisen an die Leitstelle unter der Nummer 02421 949 6425 wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell