Polizei Düren

POL-DN: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht!

Düren (ots)

Ein Autofahrer fuhr am Montagmorgen eine junge Frau an und flüchtete.

Die 20-jährige Dürenerin war in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr zu Fuß auf der Nordstraße in Birkesdorf unterwegs. An der Kreuzung Nordstraße/Hovener Straße/Ringstraße wollte sie die Nordstraße in Richtung Hovener Straße überqueren. Hierfür wartete sie an der Fußgängerampel aus Richtung Ringstraße. Als die Ampel Grünlicht für Fußgänger anzeigte, betrat die Dürenerin die Fahrbahn. Kurz bevor sie die gegenüberliegende Straßenseite erreicht hatte, bemerkte sie einen dunklen Pkw, der sich aus Richtung der B56 näherte. Nur durch einen Sprung nach vorne konnte die Fußgängerin einen Zusammenstoß mit dem Auto verhindern. Durch den Sprung verletzte sie sich leicht. Die junge Frau suchte selbstständig einen Arzt auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Nummer 02421 949-6425 zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell