Polizei Düren

POL-DN: Bewohnerin überrascht Einbrecher

Bild-Infos

Download

Merzenich (ots)

Als eine Frau gestern Morgen in ihr Wohnzimmer kam, erblickte sie drei Einbrecher, die sich an der Terrassentür zu schaffen machten. Die Täter konnten flüchten.

Gegen 10:30 Uhr kehrte die Bewohnerin eines freistehenden Einfamilienhauses in der Straße "Weinberg" nach kurzer Abwesenheit nach Hause zurück. Sie hörte verdächtige Geräusche aus dem Wohnzimmer und als sie dieses betrat, versuchten gerade drei Personen die Terrassentür aufzuhebeln. Die Bewohnerin schrie laut und vertrieb so die Einbrecher, die durch den Garten flüchteten. Zwei Männer kletterten über den Gartenzaun und rannten in Richtung Steinweg. Ein Täter entfernte sich möglicherweise durch den rückwärtigen Gartenbereich.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt. Die Geschädigte beschreibt die Männer als eher südländisch aussehend mit Bart und etwa 30 - 40 Jahre alt. Sie trugen alle Kappen und Jeans und waren 180 - 190 cm groß.

Zeugen, die im Tatzusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Notrufnummer 110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell