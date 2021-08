Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Arbeitsmaschinen aus Kastenwagen entwendet -

Heinsberg-Waldenrath/-Unterbruch (ots)

Aus einem Kastenwagen entwendeten unbekannte Täter in Waldenrath, in der Nacht von Donnerstag, 5. August, auf Freitag, 6. August, diverse Arbeitsmaschinen. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt an der Straße Am Strauch.

In Unterbruch öffnete ein bisher unbekannter Täter einen Kastenwagen, der an der Straße Overather Feld parkte. Er durchsuchte diesen, entwendete nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Die Tat ereignete sich am Freitag, 6. August, gegen 5.05 Uhr, und wurde videografiert. Entsprechend der Aufnahmen handelte es sich bei dem Täter um einen zirka 180 bis 190 Zentimeter großen Mann mit schmaler Statur und Dreitagebart. Er trug helle Arbeitsbekleidung, ein helles Basecap und Sneakers mit großem weißen Absatz.

Weitere Beobachtungen oder Hinweise zur Identität des Täters nimmt das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefonnummer 02452 920 0. Auch online können Hinweise über das Hinweisportal der Polizei übermittelt werden, https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

