Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Dieb bestiehlt mehrere Personen

Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

In und vor einer Kneipe an der Hochstraße entwendete ein bisher unbekannter Täter gegen 3.50 Uhr am Sonntag (8. August) zwei Smartphones, eine Armbanduhr sowie Bargeld von mehreren Betroffenen. Ein Zeuge konnte den Mann zunächst aufhalten und brachte ihn dazu, Teile der Beute wieder auszuhändigen. Anschließend flüchtete der unbekannte Täter dann in Richtung Kirchberg. Laut Beschreibung war der Mann zirka 170 Zentimeter groß und hatte eine leicht untersetze Figur. Sein Erscheinungsbild sei südländisch gewesen und er habe eine schlechte Aussprache mit deutlichem Akzent gehabt. Außerdem trug er ein graues Adidas Shirt und ein weißes Stirnband, beziehungsweise Bandana. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat West der Polizei in Heinsberg, Telefonnummer 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit einen Hinweis online weiterzugeben. Hierzu kann der direkte Link zum Hinweisportal genutzt werden: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

