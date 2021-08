Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gegen Holzzaun, Pkw und Mauer gefahren und geflüchtet

Bocholt (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Bocholt beim Ausparken auf dem Casinowall gegen einen Holzzaun. Beim anschließenden Rangieren beschädigte er einen geparkten Pkw und fuhr dann auch noch gegen eine Mauer. An der Mauer und dem Zaun entstanden nach dem derzeitigen Stand keine Schäden. Ohne sich den angerichteten Schaden an dem Pkw angesehen zu haben, flüchtet der 82-Jährige von der Unfallstelle. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. So konnten Polizeibeamte den Unfallflüchtigen schnell ermitteln. Diesen erwartet nun ein Strafverfahren. Da die Beamten zudem Zweifel an der Eignung des Mannes als Kfz-Führer haben, wurde die Führerscheinstelle informiert.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell