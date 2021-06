Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Flucht vor der Polizei in Koblenz - Zeugen gesucht

Koblenz (ots)

Am Dienstag, 08.06.2021, 10.30 Uhr, beabsichtigten Beamte der Polizeiinspektion Koblenz 2, einen silbernen 3er BMW in der August-Horch-Straße anzuhalten und zu kontrollieren. Der Fahrer reagierte jedoch nicht auf die Anhaltesignale und das Martinshorn.

Aus Richtung B 9 kommend, erhöhte er seine Geschwindigkeit und trat die Flucht an. Mit teilweise über 100 km/h fuhr er in die Carl-Spaeter-Straße und über den dortigen Kreisel zurück in Richtung der alten B9, Richtung Mülheim-Kärlich. Dort gelang es, das Fahrzeug mit mehreren Streifenwagen anzuhalten.

Bei der Verfolgung kam es mehrfach zu gefährlichen Verkehrssituationen. Rot zeigende Ampeln wurden nicht beachtet, in der Carl-Zeiss-Straße geriet er auf die Gegenfahrbahn und gefährdete hierbei den Gegenverkehr.

Bei der anschließenden Kontrolle des 23-jährigen Fahrers erhärtete sich der Verdacht, dass er sein Fahrzeug unter Drogeneinfluss führte. Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt.

Zeugen sowie Geschädigte der Verkehrsgefährdungen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, unter der Telefonnummer 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.

