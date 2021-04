Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Aufgebrochener Zigarettenautomat

Sundern (ots)

Am Samstagmorgen wurde die Polizei zu einem aufgebrochenen Zigarettenautomaten auf der Bundesstraße gerufen. Unbekannte Täter hatten in der Nacht den Automaten mit Gewalt geöffnet und die enthaltenen Zigarettenschachteln sowie das eingeworfene Geld entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell