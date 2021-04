Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fünfjähriger Mescheder ins Krankenhaus

Meschede (ots)

Nach einem Sturz mit dem Fahrrad musste ein fünfjähriger Junge am Sonntag ins Krankenhaus. Die Rettungskräfte wurden am Sonntag gegen 16.15 Uhr zur Rosenstraße gerufen. Hier war der junge Mescheder auf einem abgehenden Schotterweg gestürzt. Bei dem Alleinunfall zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Die anwesende Mutter begleitete ihren Sohn im Rettungswagen in das Krankenhaus.

