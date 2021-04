Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots)

Am Samstag, 24.04.2021, 18:00 Uhr, kam es auf dem kombinierten Rad-/Fußweg in 59821 Arnsberg, Promenade, Höhe des Sportplatzes des SV 09 Arnsberg, aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß zwischen einem am Wegesrand stehenden Fußgänger und dem Fahrer eines Pedelecs, der den Radweg befuhr. Dabei stürzte der 56 jährige Pedelecfahrer, der keinen Fahrradhelm trug und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Dortmund verbracht. Der 65 jährige Fußgänger blieb bei dem Zusammenprall unverletzt. (al)

