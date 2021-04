Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Arnsberg (ots)

Am 23.04.2021 befuhr gegen 18:45 Uhr ein 23 Jahre alter Mann aus Hamm mit seinem Krad die L 735 in Richtung Oeventrop. Im Bereich einer Linkskurve kam er bislang unbekannter Ursache mit seinem Krad zu Fall. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Arnsberger Krankenhaus gebracht. Das Krad wurde bei dem Sturz beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 735 kurzfristig gesperrt werden. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell