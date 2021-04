Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verstöße gegen die Corona Schutzverordnung

Hochsauerlandkreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es im gesamten Kreisgebiet zu 12 Einsätzen der Polizei, bei denen Verstöße gegen die Corona Schutzverordnung festgestellt wurden. Es wurden seitens der Polizei im Rahmen der Einsätze 28 Ordnungswidrigkeiten Anzeigen gegen die betroffenen Personen erstattet. Herausragend war ein Einsatz am Freitag Abend gegen 23:00 Uhr. In dem Winterberger Ortsteil Altenfeld wurde der Polizei eine sogenannte "Corona-Party" gemeldet. Dort hatten junge Erwachsene einen alten Linienbus zum "Partybus" umfunktioniert und unter Mißachtung der Auflagen der Corona Schutzverordnung gefeiert. Bei Eintreffen der Polizei nahmen die meisten der Partygäste reißaus. Es konnten noch acht Personen angetroffen und gestellt werden. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände der Gäste konnte eine nicht geringe Menge an Marihuana, ca. 400 Gramm, sichergestellt werden. Gegen den Besitzer der Drogen wird nun - neben der Anzeige wegen des Verstoßes gegen die Corona Schutzverordnung - auch wegen Besitz von Drogen und dem Verdacht des Drogenhandels ermittelt. Gegen die anderen, anwesenden Partygäste wurden ebenfalls Anzeigen wegen des Verstoßes gegen die Corona Schutzverordnung erstattet. Die Party wurde durch die Polizei aufgelöst, die Gäste erhielten Platzverweise. 24/4 Stra.

