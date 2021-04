Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schule beschmiert

Brilon (ots)

Unbekannte Täter beschädigten das Schulgebäude der Sekundarschule am Steinweg. Die Täter besprühten mehrere Türen und Teile der Aussenfassade mit schwarzer Farbe. Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 07 Uhr. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

