Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Randalierer tritt gegen Streifenwagen

Sundern (ots)

Mit einem polizeilichen Platzverweis zeigte sich ein 41-jähriger Mann aus Sundern nicht einverstanden. Er trat gegen einen Streifenwagen. Die anschließende Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. Am Mittwoch wurde die Polizei gegen 18.15 Uhr zu einem Haus an der Hachener Straße gerufen. Hier hatte der Mann randaliert. Die Polizei sprach dem Sunderner einen Platzverweis aus. Diesem kam er auch nach. Er verließ das Gebäude. Vor der Tür kletterte er jedoch über einen Streifenwagen und trat anschließend gegen die Stoßstange. Die Polizeibeamten nahmen den Mann daraufhin in Gewahrsam. Hiergegen versuchte er sich zu wehren und drohte den Beamten. Mit angelegten Handfesseln wurde er anschließend in das Arnsberger Polizeigewahrsam gebracht. Dieses durfte er nach erfolgter Ausnüchterung am Donnerstagmorgen verlassen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

