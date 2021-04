Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Graffiti

Sundern (ots)

Unbekannte Täter hinterließen ihrer Farbschmierereien auf mehreren Wänden der Hauptschule sowie an der Tür des naheliegenden Trinkwasserspeichers. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 10 Uhr. Hinweise zu den Farbsprühern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 in Verbindung.

