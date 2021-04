Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Historisches Bauwerk beschädigt

Bestwig (ots)

Vandalen beschädigten einen ehemaligen Rauchgaskanal der Ramsbecker Erzverhüttung. Das Bauwerk wurde 1854 zur Ableitung giftiger Gase gebaut und in mühevoller Kleinarbeit durch den Förderverein renoviert und für die Öffentlichkeit sichtbar gemacht. Zwischen dem 13. und 15. April stiegen die Täter über den angrenzenden Zaun und beschädigten den mit Schiefersteinen ausgelegten Rauchkanal. Der Kanal liegt unweit der Pfannenstraße an einem Wanderweg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell