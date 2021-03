Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Mülltonnen in Brand geraten

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Dienstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Straße Erste Wiek links in Papenburg alarmiert. Aus bisher unbekannter Ursache gerieten zwei Mülltonnen sowie mehrere gelbe Säcke unter einem Holzunterstand in Brand. Das Feuer konnte durch die Anwohner größtenteils eigenständig gelöscht werden. Die Feuerwehr Papenburg Obenende war mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell