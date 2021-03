Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ringe - Versuchter Einbruch

Ringe (ots)

Zwischen Samstag und Montag haben bislang unbekannte Täter versucht in ein Gasthaus an der Emlichheimer Straße in Ringe einzubrechen. Nachdem es ihnen nicht gelang das Gebäude durch ein Fenster zu betreten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

