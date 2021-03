Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Thuine - Versuchter Einbruch

Thuine (ots)

Am frühen Montagmorgen haben bislang unbekannte Täter versucht in die Räume eines Internats an der Mühlenstraße in Thuine einzubrechen. Sie beschädigten mehrere Fenster, gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer 05902/949620 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell