Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Reifen entsorgt

Meppen (ots)

Zwischen dem 17. und dem 21. März haben bislang unbekannte Täter circa 200 Autoreifen auf einem Feldweg an der Süd-Nord-Straße in Haren-Altenberge illegal entsorgt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/949-0 in Verbindung zu setzen.

