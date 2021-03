Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Zierpflanze in Brand geraten

Itterbeck (ots)

Am Montag kam es gegen10.30 Uhr zu einem einer Zierpflanze an der Eichenstraße in Itterbeck. Ein Anwohner hatte das Feuer beim Abflämmen von Unkraut versehentlich verursacht. Er konnte die Flammen selbstständig löschen.

