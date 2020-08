Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall und eine Alkoholbeeinflussung von 2,26 Promille - 54-Jähriger entzog sich der Verkehrskontrolle - Ermittlungen wegen Straßenverkehrsgefährdung und Amtsanmaßung

Schortens (ots)

Am Mittwochabend, 12.08.2020, beabsichtigten Polizeibeamte gegen kurz nach halb sieben einen Pkw-Insassen im Bereich der Roffhauser Landstraße zu kontrollieren. Kontrollanlass war u.a. ein hinter der Windschutzscheibe eingeschaltetes Blaulicht. Noch bevor es zu der Kontrolle kam, flüchtete der Fahrzeugführer, um sich Kontrolle zu entziehen. Er fuhr auf die K 294 von Sande kommend in Richtung Schortens, wo er vermutlich aufgrund überhöher Geschwindigkeit in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen mehrere Schutzplanken prallte. Von dort wurde er in der Folge in den gegenüberliegenden Graben geschleudert. Der PKW des zu Kontrollierenden erlitt nach bisherigen Erkenntnissen einen nahezu wirtschaftlichen Totalschaden, der 54-jährige Fahrzeugführer wurde nach jetzigem Sachstand schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten bei dem aus Schortens kommenden Fahrzeugführer eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Konzentration von 2,26 Promille, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurden. Gegen den 54-Jährigen leiteten die Beamten Ermittlungsverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und Amtsanmaßung an, die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell