Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Acht Quadratmeter Graffiti in Löbauer Bahntunnel

LöbauLöbau (ots)

In der Bahnunterführung der Beethovenstraße in Löbau Ost haben unbekannte Täter ein etwa vier mal zwei Meter großes Graffiti angebracht. In weißer, gelber und roter Farbe wurde ein großes Herz und das Wort STÜCK auf dem Mauerwerk aufgesprüht. Die Bundespolizei hat am Vormittag des 2. Dezember 2020 die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Der Schaden wird auf etwa 800,00 Euro geschätzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell