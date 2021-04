Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Wegweiser nach Langscheid gestohlen

Sundern (ots)

Den Wegweiser nach Langscheid stahlen zwei unbekannte Radfahrer in der Nacht zum Montag. Gegen 02.15 Uhr beobachtete ein Zeuge zwei Fahrradfahrer auf der Hachener Straße. Diese kamen aus Richtung Stemel und fuhren in Richtung Ortsmitte. Ein Fahrer hielt den gelben Pfeil-Wegweiser "Langscheid" (Verkehrszeichen 415) in der Hand. Die beiden Fahrradfahrer waren dunkel gekleidet und etwa 16 bis 20 Jahre alt. Eine Person trug einen Bart und war mit einem gelben Fahrrad unterwegs. Wo die Täter das Verkehrsschild entwendet haben, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

