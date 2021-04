Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Nach Unfall gefesselt

Eslohe (ots)

Ein 22-jähriger Autofahrer musste nach einem Unfall in Wenholthausen gefesselt werden. Der Mendener hatte versucht, vor der Polizei zu flüchten. Gegen 00.15 Uhr wurde die Polizei zu dem Unfall auf der Südstraße gerufen. Der Mann war mit seinem Auto von der Straße abgekommen, mit einem geparkten Auto kollidiert und schließlich gegen eine Hauswand geprallt. Der Mann erlitt leichte Verletzungen. Seine 23-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Beim Eintreffen der Polizei versuchte der Mendener vor den Beamten wegzulaufen. Diese konnten den Mann jedoch einholen und zu Boden bringen. Da sich der Autofahrer wehrte, mussten ihm Handfesseln angelegt werden. Hierbei erlitt ein Polizist leichte Verletzungen. Da der Mann vermutlich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde ihm in der Polizeiwache Meschede eine Blutprobe entnommen. Auch hier wehrte sich der Mann heftig gegen die polizeilichen Maßnahmen. Unter anderem beschädigte er eine Fensterscheibe der Polizeiwache. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten drei Tabletten. Hierbei handelt es sich vermutlich um Ecstasy. Aufgrund seiner leichten Unfallverletzungen wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht. Hier beruhigte sich der Mendener. Nach erfolgter Behandlung wurde er entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

