Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Dem Gefängnis entgangen

Görlitz, BAB 4 (ots)

Gegen die Zahlung von 60,00 Euro ist gestern ein polnischer Bürger dem Aufenthalt im Gefängnis entgangen. Der 47-Jährige war am Dienstagmorgen gegen 06.45 Uhr in Autobahnnähe bei Kodersdorf von der Bundespolizei zunächst festgenommen worden. Zu diesem Zeitpunkt lag noch ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vor, der nach der Begleichung der offenen Forderung wieder gelöscht wurde. Der Haftbefehl war vor einem knappen Monat in einer Bußgeldangelegenheit gegen den Betroffenen erlassen worden.

