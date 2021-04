Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Bestwig: Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwoch, 18.20 Uhr, und Donnerstag, 07.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Schildstraße ein. Die Einbrecher gelangten durch eine aufgehebelte Hintertür in das Gebäude. Nach ersten Erkenntnissen wurden keine Gegenstände entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

