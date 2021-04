Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Diebstahl eines Motorrads

Sundern (ots)

Aufgrund einer Panne stellte ein Sunderner sein Motorrad am Mittwoch, gegen 18.15 Uhr, auf dem Seitenstreifen der L687 im Bereich der Taucherbucht am Sorpesee ab. Als er am nächsten Tag um 15.40 Uhr das Krad abholen wollte, war dieses verschwunden. Unbekannte Täter hatten das verschlossene Motorrad entwendet. Hierbei benutzten Sie möglicherweise einen Anhänger zum Abtransport der Beute. Bei dem entwendeten Zweirad handelt es sich um eine Kawasaki, VN 1500 Classic FI mit dem Kennzeichen HSK-C5330. Hinweise nimmt die Polizei in Sundern unter 0 29 33 - 90 200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell