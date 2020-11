Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Spiegel beschädigt, Türen zerkratzt: Unbekannter beschädigt Autos in der Richard-Kirchner-Straße

KorbachKorbach (ots)

Mindestens zwei Autos beschädigte ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Richard-Kirchner-Straße in Bad Wildungen.

An einem braunen Skoda Yeti beschädigte er einen Spiegel und zerkratzte eine komplette Fahrzeugseite, so dass ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. An einem weißen Peugeot verursachte der Täter etwa 300 Euro Schaden an einem Außenspiegel.

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme vor Ort stellte die Polizei Bad Wildungen weitere Autos fest, an denen die Außenspiegel eingeklappt waren. Nach ersten Feststellungen entstand an diesen Fahrzeugen kein Sachschaden. Ein Zusammenhang mit den beschädigten Autos ist aber wahrscheinlich.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Wildungen, Tel. 05621/7090-0, zu melden.

Dirk Richter Kriminalhauptkommissar

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg

Pommernstr. 41

34497 Korbach

Pressestelle



Telefon: 05631/971 160 oder -161

Fax: 05631/971 165

E-Mail: pp-poea-korbach-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell