Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotenen Schlagstock und Drogen sicher

Kehl/Baden-Baden (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei am Wochenende einen verbotenen Gegenstand sowie eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Bei der Kontrolle eines russischen Staatsangehörigen im Bahnhof Baden- Baden wurde eine geringe Menge Morphin aufgefunden. Da dieser keinen Nachweis über den legalen Besitz erbringen konnte, wurden die Drogen sichergestellt. Bei einer Kontrolle an der Kehler Europabrücke wurde im Fahrzeug eines bulgarischen Staatsangehörigen in der Seitentür des Fahrers ein verbotener Schlagstock gefunden. Beide Personen müssen mit Anzeigen rechnen.

