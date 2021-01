Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt verbotenen Gegenstand und geringe Mengen Betäubungsmittel sicher

Kehl/Offenburg (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei einen verbotenen Gegenstand sowie eine geringe Menge Drogen sichergestellt. Ein philippinischer Staatsangehöriger, der gegen Mitternacht am Bahnhof Offenburg kontrolliert wurde, hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Zusätzlich gab er an, einen Freund besuchen zu wollen. Da dies laut aktueller Corona Verordnung des Landes Baden-Württemberg keinen triftigen Grund darstellt, wurden seine Personalien zur Einleitung eines Bußgeldverfahrens an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.

Bei der gestrigen Kontrolle eines französischen Staatsangehörigen an der Tram D Haltestelle in Kehl, wurde in dessen Tasche ein verbotenes Pfefferspray, ohne die erforderliche waffenrechtliche Kennzeichnung gefunden.

Beide Personen wurden wegen Verstößen gegen das Waffen- bzw. Betäubungsmittelgesetz beanzeigt.

