Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Barlo - Erste Ermittlungsergebnisse zum Brand in Bocholt-Barlo

Bocholt-Barlo (ots)

Am Dienstag entdeckten Zeugen gegen 12.15 Rauchentwicklung im hinteren Bereich eines Wohnhauses mit angrenzender Lagerhalle an der Straße An Bahnhof. Das Feuer griff von dem Wohnhaus auf die Lagerhalle über. Es entstand sehr hoher Sachschaden, erste Einschätzungen gehen von ca. einer Million Euro aus. Am Mittwoch untersuchten Brandermittler der Kriminalinspektion 1 zusammen mit einem von der Staatsanwaltschaft beauftragten Sachverständigen die Brandstelle. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand brach das Feuer im Außenbereich des Wohnhauses aus. In dem betreffenden Bereich war Brennholz gelagert. Es ist derzeit von fahrlässiger oder vorsätzlicher Brandstiftung auszugehen. Die Ermittlungen dauern an. Wer zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten sich an die Kriminalinspektion 1 (02861-9000) zu wenden.

