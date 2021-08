Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schockanrufer beinahe noch einmal erfolgreich

Bocholt (ots)

Mit Glück konnte am Dienstag ein weiterer Erfolg der Betrüger verhindert werden. Eine Bocholter Seniorin hatte den Tätern, die von einem angeblichen Verkehrsunfall ihrer Tochter berichteten, geglaubt und bereits eine große Summe Bargeld abgeholt, die angeblich an einen Oberstaatsanwalt zu zahlen sei. Glücklicherweise telefonierte die Bocholterin noch vor der Geldübergabe an die Betrügerbande mit ihrem Sohn, sodass sie vor dem Verlust des Geldes bewahrt wurde.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell