Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in Wohnung

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Samstagabend in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Grulandstraße eingedrungen. Sie traten zwischen 18.15 und 19.30 Uhr die Wohnungstür ein und entwendeten Bargeld, einen Fernseher sowie eine Playstation. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

