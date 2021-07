Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mit mehr als zwei Promille auf dem Dortmund-Ems-Kanal unterwegs

Lingen (ots)

Die Polizei Lingen hat am Samstagabend im Bereich Hanekenfähr einen betrunkenen Sportbootfahrer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war Zeugen aufgefallen, weil er am Steuer des Bootes auf dem Dortmund-Ems-Kanal deutliche Ausfallerscheinungen aufwies. Im Rahmen der Kontrolle durch die Beamten ergab ein Schnelltest einen Atemalkoholwert von knapp 2,2 Promille. Dem Lingener wurde eine Blutprobe entnommen. Bootsführerschein und Bootsschlüssel wurden sichergestellt. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr in einem Strafverfahren verantworten.

