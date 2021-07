Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - 50-Jähriger verletzt Polizeibeamten

Haren (ots)

Die Polizei Haren wurde am Samstagmorgen zu einem Einsatz in die Adenauerstraße gerufen. Ein betrunkener 50-Jähriger hielt dort mehrere Autos an und bepöbelte deren Insassen. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte ein Zeuge den Mann bereits überwältigt und hielt ihn am Boden fest. Als die Polizisten den renitenten Mann übernehmen wollten, dreht dieser sich zur Seite und trat einem der Polizisten mit voller Wucht gegen das Knie. Der Polizeikommissar wurde dabei leicht verletzt. Auf der Dienststelle wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ein Schnelltest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

