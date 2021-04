Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mobiltelefon aus Pkw entwendet

Erkelenz-Holzweiler (ots)

Am Weyer Weg drangen Unbekannte, in der Nacht zu Freitag (23. April), zwischen 22 Uhr und 7 Uhr, in einem Pkw ein, der in einer Grundstückseinfahrt parkte. Sie entwendeten ein Mobiltelefon aus der Mittelkonsole.

