Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: 32-Jähriger auf frischer Tat festgenommen

Erkelenz (ots)

Am Samstag, 24. April, gegen 14.20 Uhr, überkletterte ein 32-jähriger Mann, der zurzeit keinen festen Wohnsitz hat, den Zaun eines Firmengeländes an der Sittarder Straße. Dort wurde er von Videokameras aufgezeichnet, als er Pfandflaschen stahl. Mitarbeiter riefen die Polizei, die den Täter noch auf dem Firmengelände festnehmen konnte. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern zurzeit noch an.

