POL-PDKL: Einbruch in Gartenhaus

Meisenheim

In ein Gartenhaus ist von Freitag auf Samstag ein Langfinger eingebrochen. Das Grundstück befindet sich in der Nähe des Glans an einem Zufahrtsweg, welcher von der Straße "Hinter der Hofstadt" erreichbar ist. Die Holztür zur Freizeithütte wurde vermutlich mit einem Brecheisen aufgehebelt. Aus der Hütte wurden zwei Benzinmotoren, mehrere Zinkteller und alkoholische Getränke gestohlen. Zudem wurde eine Brandschutztür zum angrenzenden Geräteschuppen erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden dürfte im oberen dreistelligen Bereich liegen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek

