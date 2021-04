Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Badezimmerfenster aufgehebelt

Gangelt (ots)

Am Sonntag, 25. April, zwischen 15 und 16.30 Uhr, hebelten unbekannte Täter*innen das Badezimmerfenster eines Hauses an der Hanxler Straße auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Sie durchsuchten sämtliche Räume und durchwühlten Schränke sowie Schubladen. Was entwendet wurde muss noch ermittelt werden. Zur Tatzeit beobachtete eine Nachbarin, wie sich zwei unbekannte Personen in der Hauseinfahrt des Tatortes aufhielten. Sie beschrieb einen zirka 18-jährigen jungen Mann, der etwa 170 Zentimeter groß war, von schlanker Statur, mit schwarzen krausen Haaren und dunkler Hautfarbe. In seiner Begleitung war eine zirka 16 bis 17 Jahre alte Frau/Jugendliche, die etwa 170 Zentimeter groß war. Sie hatte lange helle Haare und trug zur Tatzeit eine dunkelblaue Joggingjacke sowie eine Jogginghose. Ob die Personen mit dem Einbruch in Verbindung stehen, muss noch ermittelt werden. Weitere Zeugen, die die beschriebenen Personen gesehen haben oder Angaben zu deren Identität machen können werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat 2 in Verbindung zu setzen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell